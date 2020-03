Fernando Gomes convoca António Salvador para reunião

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), convocou António Salvador para uma reunião, a ter lugar nos próximos dias, a fim de ser debatida a proposta lançada pelo presidente do Sp. Braga em relação à arbitragem.





Ontem, Salvador anunciou que o clube iria proibir qualquer elemento da estrutura (desde jogadores a técnicos e dirigentes) de comentar publicamente a arbitragem. Já esta terça-feira, a direção arsenalista revelou que essa medida foi antecipada e entrará em vigor com efeitos imediatos O Sp. Braga também convidou os outros clubes a darem "um ano de tréguas" à arbitragem portuguesa, em prol da "pacificação" do sector. No comunicado de hoje, a direção minhota desafiou ainda a FPF, Liga Portugal e até o Governo a agir neste sentido.