Fernando Gomes enaltece crescimento do Sp. Braga

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, enalteceu esta segunda-feira o crescimento do Sporting de Braga nos últimos anos, considerando-o positivo para o futebol português."Todo o crescimento que torne as equipas mais competitivas e eleve a competitividade do futebol nacional tem que ser considerado positivo. O Braga, nos últimos 16 anos, desde a presidência de António Salvador, traçou um caminho de elevação em termos de qualidade futebolística e de projeção do clube e da cidade e que em termos da representação do futebol português temos que enaltecer", afirmou à entrada da Gala Legião de Ouro, que encerrou as comemorações do 98.º aniversário do Sporting de Braga.O dirigente lembrou ainda o "passado recente nas competições europeias" e "a luta pelo título nos últimos anos são sinais de grande positividade e que são sempre bem-vindos ao futebol português".Fernando Gomes abordou ainda a presença dos quatro primeiros classificados do campeonato nas meias-finais da Taça da Liga e da Taça de Portugal."É um sinal do percurso que estas quatro equipas têm feito este ano nas diversas competições. Têm demonstrado pela sua qualidade que, claramente, são as melhores equipas a praticar futebol em Portugal", afirmou.