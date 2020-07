Fernando Gomes lamenta ataque ao Sp. Braga: «Tudo farei para expulsar criminosos do futebol»

Fernando Gomes, presidente da FPF, repudiou o ataque à comitiva do Sp. Braga, quando a equipa regressava de Paços de Ferreira. O dirigente fala de "um pesadelo que poderia ter-se transformado numa tragédia" e mostrou total solidariedade para com o clube.





"Acredito que as autoridades irão encontrar os responsáveis por este ato bárbaro, mas insisto que o Estado deve atuar de forma enérgica e implacável. Não podemos aceitar atos desta natureza e, como presidente da FPF, tudo farei para expulsar criminosos do futebol", referiu, em nota divulgada no site da FPF."Fernando Gomes condena ataque ao autocarro do SC Braga.Uma equipa de futebol, os seus jogadores, treinadores, dirigentes e todos os restantes elementos de apoio, voltou a sofrer um cobarde ataque que felizmente não causou feridos graves. Desta vez, foi o Sporting Clube de Braga que viveu um pesadelo que poderia ter-se transformado numa tragédia.Face a este vil e chocante ataque, só posso sentir enorme revolta e tristeza e simultaneamente manifestar a minha profunda solidariedade a todos os elementos do clube.Acredito que as autoridades irão encontrar os responsáveis por este ato bárbaro, mas insisto que o Estado deve atuar de forma enérgica e implacável.Não podemos aceitar atos desta natureza e, como presidente da FPF, tudo farei para expulsar criminosos do futebol. Mas este combate tem de ser de todos."