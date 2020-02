Fernando Santos: «A Seleção é um clube completamente aberto»

Fernando Santos foi breve nas palavras com a comunicação social, à saída da Gala Legião de Ouro, em Braga, onde o selecionador foi premiado com o troféu Guerreiro de Honra.





"O presidente [António Salvador] entendeu que era merecida a distinção pela conquista da Liga das Nações. Fico satisfeito, sabendo que é fruto do coletivo", começou por dizer, antes de ser confrontado com a hipótese de algum jogador do Sp. Braga ser chamado à Seleção Nacional."A médio, curto, longo prazo... Há uma lista alargada de jogadores. O Dyego Sousa era do Sp. Braga quando o chamei, está cá o Eduardo que foi campeão comigo em 2016. A Seleção é um clube completamente aberto. A premissa é que só posso levar 23 e isso não posso alterar", referiu Fernando Santos.