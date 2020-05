FIFA pune Sp. Braga num processo movido por Felipe Villagrán

A imprensa chilena avançou com a notícia de que a FIFA decidiu que o Sp. Braga terá de pagar 39.401 euros de indemnização a Felipe Villagrán, jogador chileno que estava na equipa B e que rescindiu alegando incumprimento do contrato – terá sido definido que o jogador iria atuar na equipa A e não foi inscrito na Liga para esta época.





O agora jogador do Coquimbo Unido, do Chile, avançou com queixa na FIFA e o organismo decidiu que o Sp. Braga tem de indemnizar Villagrán, sob pena de ficar proibido de inscrever jogadores em três períodos de mercado, no limite. Por agora decorre um prazo para ser conhecida a fundamentação da decisão do organismo e, depois, haverá tempo para o Sp. Braga poder recorrer desta decisão da FIFA.