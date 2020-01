Flamengo envia reforço para o ataque do Sp. Braga

O Sp. Braga está prestes a assegurar a contratação de Vitor Gabriel, avançado de 20 anos do Flamengo. Segundo Record apurou, as negociações estão praticamente concluídas e o jogador rumará aos minhotos por empréstimo de uma época e meia. A imprensa brasileira fala em opção de compra de 50% dos direitos económicos.





Vitor Gabriel tem sido opção na equipa principal de Jorge Jesus no campeonato estadual do Rio de Janeiro, depois de ter estado ao serviço dos sub-20 do Mengão.Recorde-se que os bracarenses já viram vários elementos da equipa sair nesta reabertura do mercado: Hassan (Olympiacos), Claudemir (Sivasspor), Cajú (Goiás), Lucas Cunha (Estoril) e Agbo (Dep. Corunha).