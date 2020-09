Francisco Moura bisa no triunfo do Sp. Braga frente ao Santa Clara

O Sp. Braga realizou, na manhã deste sábado, mais um jogo de preparação na pré-temporada. Após a derrota frente ao Benfica, o conjunto liderado por Carlos Carvalhal venceu o Santa Clara por 3-1.





Apesar do triunfo, a formação minhota entrou mesmo a perder, tendo Thiago Santana feito o 1-0 à passagem do minuto 5 com um cabeceamento. O Sp. Braga respondeu, com Abel Ruíz a fazer o empate ainda antes do intervalo.Na segunda metade do encontro, foi a fez dos jovens da formação arsenalista brilharem. Com Falé e Francisco Moura em destaque, acabou por ser o segundo a fazer os restantes dois golos do Sp. Braga, aos minutos 87 e 91, fechando assim as contas da partida em 3-1.Ainda este sábado, o Sp. Braga tem agendado mais um jogo. Às 19h, os arsenalistas defrontam o Valladolid.