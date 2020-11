Francisco Moura confiante após operação: «Pronto para o que está para vir»

Depois da operação ao joelho esquerdo, Francisco Moura partilhou uma imagem nas redes sociais onde mostra estar confiante no longo processo de recuperação que tem agora pela frente. O lateral do Sp. Braga foi submetido a uma cirurgia ao ligamento cruzado anterior, liderada pelo especialista José Carlos Noronha.





"A primeira etapa já está... Quero agradecer ao Dr. Noronha e a toda a sua equipa. Agradecer a todo o staff médico e plantel que todos os dias me incentivam e me apoiam para conseguir vencer as muitas batalhas que estão para vir (...) São obstáculos que fazem parte do futebol, mas o mais importante é como reagimos e a coragem que colocamos para os ultrapassar. Estou pronto para o que está para vir, focado na minha recuperação para regressar aos relvados, pronto para cada batalha", escreveu Francisco Moura no seu Instagram.Prontamente surgiram inúmeros comentários de colegas do Sp. Braga ou outros amigos de profissão e conhecidos, como Rafael Leão, Pedro Neto, Murilo Souza, Pablo Santos, Leandro Sanca, Guilherme Schettine, entre outros.