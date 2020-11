Francisco Moura e o segundo golo na Luz: «Senti que Otamendi e Vlachodimos não falaram»

Francisco Moura foi o grande herói na vitória do Sp. Braga na Luz, no passado domingo. O jovem lateral, de 21 anos, bisou, tendo apontado o segundo golo na sequência de um erro da defesa do Benfica. Otamendi e Vlachodimos desentenderam-se e Moura aproveitou.





Em declaração ao Canal 11, o defesa arsenalista explicou o que sentiu naquele lance e o que o fez acreditar que era possível chegar ao golo."No primeiro golo, o Musrati tem uma grande visão. Fiz o movimento entre o central e o lateral e foi um bom golo. No segundo, fui até ao fim. Houve um desentendimento e foi um bom golo. Senti que o Otamendi e o Vlachodimos nem falaram um com o outro e ficou a dúvida, eu aproveitei", apontou o jovem lateral.No final do jogo, Moura foi eleito o melhor em campo e foi tratado como tal, já no balneário. "Pegaram todos em mim depois de receber o troféu de melhor em campo e foi uma balbúrdia basicamente. O mais efusivo era o Paulinho e o Tiago Sá. E o Castro também", revelou.