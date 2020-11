Francisco Moura e o triunfo do Sp. Braga na Luz: «Fomos os justos vencedores»

Francisco Moura marcou dois golos no triunfo do Sp. Braga (2-3) frente ao Benfica na Luz e levou para casa o prémio de homem do jogo. Na reação à partida, o médio destacou a atitude da equipa minhota e defendeu a justiça do resultado.





"Foi um jogo bastante complicado contra uma equipa muito organizada. Tivemos personalidade e concretizámos as oportunidades que tivemos. Por isso fomos os justos vencedores", começou por dizer o médio, à BTV."É sempre bom marcar dos dois, mas ajudei a equipa a ganhar e isso é que é o mais importante", acrescentou o jogador de 21 anos.