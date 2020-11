Francisco Moura não joga mais esta época

Francisco Moura lesionou-se no treino desta quarta-feira do Sp. Braga e não joga mais esta temporada.





O clube arsenalista informou que o jogador fez "uma entorse do joelho esquerdo com lesão do ligamento cruzado anterior" e que o "tempo estimado de paragem é de 6 meses".Recorde-se que o defesa foi uma das figuras do Sp. Braga na Luz ao bisar no triunfo diante do Benfica (3-2).