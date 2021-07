Francisco Moura regressou após calvário de quase oito meses

Tal como Record noticiou nos últimos dias, Francisco Moura está de regresso ao ativo após um longo calvário de praticamente oito meses, na sequência de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida no passado mês de novembro.





O lateral-esquerdo do Sp. Braga, de 21 anos, foi aposta de Carlos Carvalhal no encontro de preparação realizado esta tarde, diante do Vizela, tendo entrado já no decurso do desafio. Os guerreiros, note-se, venceram esse ensaio por 4-3 A sua recuperação constitui uma notícia de grande importância para Carvalhal, que passa assim a contar com o jovem jogador para o início da nova temporada. Recorde-se que Francisco Moura foi o herói dos guerreiros no triunfo por 3-2 sobre o Benfica, na Luz, na 7ª jornada da Liga NOS 2020/21, ao ter apontado dois golos. Contraiu a lesão grave apenas alguns dias depois e falhou o resto da temporada.