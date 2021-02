Francisco Moura renova pelo Sp. Braga até 2026

O Sp. Braga anunciou a renovação do contrato com Francisco Moura, lateral-esquerdo de 21 anos que estava a ser aposta de Carlos Carvalhal até se lesionar gravemente num joelho. O jovem prolongou o vínculo por mais três épocas, até 2026.





Francisco Moura esteve em grande ao bisar na vitória minhota na Luz, diante do Benfica, em novembro, mas uns dias depois contraiu uma entorse do joelho esquerdo com lesão do ligamento cruzado anterior, que o deve afastar dos relvados até final da presente temporada."Sinto que é um reconhecimento do meu trabalho e tenho de agradecer ao clube por confiar em mim. Fico muito feliz por isto. É sempre bom estar aqui no meio dos grandes e sinto-me feliz. Quero continuar a dar frutos quando voltar. Quantos mais golos marcar melhor vai ser para mim e para o clube, e esse é um objetivo que tenho. Quero retribuir o que o Braga me deu e poder ajudar em campo que é esse o meu papel", disse o defesa aos meios de comunicação do Sp. Braga.