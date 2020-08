Francisco Moura sonha com a estreia: «Vou dar o meu melhor para conseguir um lugar»

Depois de um empréstimo bem sucedido à Académica, Francisco Moura está a trabalhar às ordens de Carlos Carvalhal com o objetivo de se fixar no plantel arsenalista. E, em declarações aos meios do clube, garantiu que vai dar o melhor de si para que isso venha a acontecer.





"Fico feliz pelo treinador acreditar em mim e só quero ajudar a equipa. Já o ano passado tinha feito a pré-época no Sp. Braga e estou a sentir-me muito bem. Isto é uma luta diária e quem estiver melhor é quem joga, por isso vou dar sempre o meu melhor para conseguir um lugar nesta equipa", assegurou o internacional jovem português, que é aposta forte dos minhotos não só para o futuro mas também para o presente."Tem sido um bom regresso, estou feliz por estar de volta. Acho que fiz uma boa época na Académica e agora quero desfrutar do momento. Os objetivos coletivos são disputar todos os jogos para vencer. Quanto aos objetivos individuais são: fazer o melhor possível nos treinos e conseguir a minha estreia", referiu Francisco Moura.