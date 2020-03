Francisco Trincão: «Semana atípica não mudou o nosso foco»

Francisco Trincão assumiu a surpresa que a transferência do treinador Rúben Amorim proporcionou no seio do balneário arsenalista, mas lembrou que os ajustes fazem parte do meio profissional e garantiu que o plantel está determinado a lutar pelo 3º lugar até ao final do campeonato.

"Foi uma semana atípica, mas não pensámos nisso e o nosso foco esteve sempre no jogo com o Portimonense e naquilo que tínhamos de fazer para vencer", começou por referir o médio, que, recentemente, foi contratado pelo Barcelona, para, logo de seguida, ainda que de um modo muito sucinto, dar uma perspetiva de como o grupo de trabalho encarou a troca no comando técnico: "Somos jogadores profissionais e, mediante essa condição, a nossa função é colocar o foco no trabalho que temos de fazer todos os dias."

Entrega correspondida com mais três pontos e que Trincão, que fez o gosto ao pé pela terceira jornada consecutiva e consumou o sexto golo no campeonato, dedicou a todo o universo bracarense. "Creio que realizámos um bom jogo e esta é uma vitória mais do que merecida para os nossos adeptos", referiu o jovem avançado.

Espírito de missão cumprida na defesa do último lugar do pódio que Trincão, de apenas 20 anos, garante ser a principal diretriz para a ponta final da temporada. "O nosso objetivo continua a ser o de entrar para vencer em todos os jogos e vai ser assim que vamos continuar a encarar o futuro", concluiu o futebolista.



Ricardo Horta atingiu barreira dos 50 golos



Ricardo Horta, de 25 anos, está no melhor momento da carreira e a comprová-lo está a veia goleadora, sendo que o golo apontado frente ao Portimonense foi o 50º ao serviço dos guerreiros do Minho.



História de afirmação recheada de golos, além de uma assiduidade assinalável, com uma média superior a 40 partidas realizadas por temporada.



No primeiro ano na cidade dos Arcebispos, ainda a título de empréstimo dos espanhóis do Málaga, o cartão de visita foi até aos nove golos. Na época seguinte marcou 12 e no ano passado ficou-se pelos 10. Este ano pulverizou recordes e já soma 19 golos, respetivamente: sete para o campeonato, seis na Liga Europa, dois na Taça de Portugal e quatro na Allianz Cup.