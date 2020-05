Fransérgio analisa regresso aos treinos: «É como um despertar de mente»

No final da primeira semana de treinos individualizados na Cidade Desportiva, Fransérgio destacou o nível de motivação da equipa e a importância do plantel do Sp. Braga ter voltado aos relvados depois de mais de um mês em isolamento social.





"Temos tido bastantes cautelas, mas estamos muito alegres por poder voltar ao relvado, poder ver os companheiros pelos corredores, no campo… É uma fase nova, mas todo o grupo está feliz. Ficar só em casa trancado não dá. Vir para cá e ver os companheiros e ver a malta toda, brincar com um, brincar com outro… É como um despertar de mente. Só ligar o carro e vir trabalhar já liberta um pouquinho", comentou.



O camisola 27, que é um dos capitães de equipa, frisou a importância do aspeto mental, garantindo que a resposta da equipa também será positiva a esse nível: "Tal como o mister referiu, isso é muito importante, até porque ficámos muito tempo longe dos relvados e não sabíamos se o campeonato ia regressar ou não, mas com o contributo do staff vamos regressar mais fortes mentalmente também."



Sobre a confirmação da retoma da Liga NOS, no final do presente mês, Fransérgio lembrou a importância de haver totais condições de segurança. "Recebi a notícia com a maior felicidade. Eu quero jogar, tal como todos os jogadores, mas com segurança. Sei que estão a fazer por isso no sentido de levarmos a cabo o nosso espectáculo. No caso do clube, o SC Braga tem disponibilizado total segurança quer dentro de campo, quer fora, para podermos trabalhar. A estrutura está de parabéns", referiu.



Os derradeiros dez jogos do campeonato serão disputados à porta fechada, mas o médio brasileiro, de 29 anos, garante que a equipa vai adaptar-se: "Nunca pensei na minha carreira vir a jogar sem adeptos, vai ser uma novidade, mas vamos adaptar-nos. Mesmo não podendo ir ao estádio, sei que os adeptos vão ficar contentes por nos voltar a ver pela televisão e nós, dentro de campo, iremos dar o nosso melhor pois queremos levar alegria às suas casas."

"O grupo está motivado, com vontade e focado no reinício da competição. É algo que se encontra próximo e queremos apresentar-nos bem no primeiro jogo", começou por dizer, em declarações ao site do clube.