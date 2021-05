Fransérgio aponta à conquista da Taça: «Queremos fechar a época com chave de ouro»

Fransérgio, médio de 30 anos e um dos capitães do Sp. Braga, perspetivou este sábado a final da Taça de Portugal frente ao Benfica e sublinhou a crença dos minhotos na conquista do troféu.





"A equipa está confiante, alegre, bem-disposta para fazer um bom jogo, desfrutar do encontro e fechar a época com chave de ouro, trazendo a vitória e a Taça para Braga. O peso da Taça é enorme, dá vaga direta à Liga Europa, tradição que tem e nós queremos ganhá-la. Deixo uma palavra aos adeptos, um jogo em que gostariam de estar, nós também, mas o melhor é ficarem em casa, cuidar dos outros, sentadinhos no sofá e esperamos dar-lhes uma alegria. Favoritos? Os dois! É 50/50, uma final, pode calhar para nós ou para o Benfica. Vamos procurar a vitória que o Sp. Braga precisa. Temos de focar-nos no jogo", disse Fransérgio, na conferência de imprensa de lançamento da partida, marcada para amanhã (20h30).