Fransérgio de olho na Champions: «Terminar em 3º? Vamos trabalhar para isso»

O Sp. Braga iniciou na manhã desta segunda-feira os trabalhos de campo da nova temporada e Fransérgio, capitão dos arsenalistas, falou das primeiras impressões desta pré-época. O médio brasileiro abordou ainda um alegado interesse do Sporting no defeso e levantou um pouco o véu sobre o objetivo dos bracarenses para 2020/21.





Esperamos um treinador ambicioso, uma equipa ambiciosa e queremos fazer o nosso trabalho, dado alegria aos adeptos.Vamos trabalhar para isso, sempre mais forte. Fizemos contratações de grandes jogadores, que nos trazem experiência e estamos preparados.Vamos pensar jogo a jogo. Quem sabe lá mais para frente… O objetivo é ganhar o primeiro jogo, dia 20, e depois traçamos outros objetivos internamente.Com muita ambição e com muita expetativa. Temos o Castro, Gaitán, o Zé... Há vários jogadores importantes, que têm a sua história em Portugal, e precisamos deles agora.Muito boa. O míster fez um excelente trabalho no Rio Ave e espero que esteja muito motivado - e está - para fazer um bom trabalho. Hoje foi a apresentação oficial do míster para os jogadores e passou-nos algumas coisas para colocarmos em campo.Responsabilidade há sempre. O 3º lugar trouxe mais olhos para o Sp. Braga, um clube que está a crescer. Há 3 anos, desde que estou aqui, que o clube tem vindo a crescer. E esperamos que cresça ainda mais.Vamos trabalhar para isso!Passei 12 dias no Brasil, não vi nada, estive dois meses sem conhecer o meu filho. Se houve interesse fico muito grato, mas sou jogador do Sp. Braga e só penso em trabalhar.Entretanto, Carlos Carvalhal ministrou esta manhã o primeiro treino da pré-época, que contou com 30 jogadores, incluindo quatro guarda-redes, registando-se apenas a ausência de Rui Fonte, ausente por estar a recuperar de uma grave lesão no joelho.Autor: José Lima