Fransérgio diz que Braga está "confiante", mas não assume candidatura ao título

O médio Fransérgio disse esta quarta-feira que o Sp. Braga atravessa um momento de confiança, frisando que uma eventual candidatura ao título da Liga NOS só poderá ser assumida perto do final da prova.Com dez jornadas cumpridas, o Sp. Braga é terceiro classificado, com 21 pontos, a três do líder FC Porto e a um do segundo, o Sporting, mas já comandou a tabela classificativa, primeiro isolado e, depois, a par com Benfica e 'dragões'."Candidatura ao título vamos ver no final, vamos trabalhar no dia a dia, jogo a jogo, o próximo adversário é com o Moreirense e é nesse que temos que nos focar. Em maio vamos ver quantos pontos somamos e, se Deus quiser, vamos estar na frente", afirmou à margem de uma visita de uma delegação do clube à escola EB 1 de Frossos.Fransérgio considera que a equipa se sente confiante", deixando elogios ao treinador: "o Abel [Ferreira] é muito tranquilo, passa confiança para todos, todos sabem o que têm que fazer dentro de campo, é um excelente profissional".O jogador de 28 anos, a cumprir a segunda temporada nos minhotos, disse que existem objetivos internos que não podem ser revelados, mas frisou que "um deles já foi cumprido, que era nas dez primeiras jornadas estar lá em cima [na tabela classificativa] a lutar".O Sp. Braga sentiu muitas dificuldades para bater, em casa, o Praiense, do Campeonato de Portugal, na quarta eliminatória da Taça de Portugal, no domingo, marcando o golo da vitória (2-1) apenas aos 89 minutos, mas para Fransérgio o triunfo "não foi convincente [apenas] para a imprensa"."Temos de virar já a página, sabemos dos nossos erros e acertos. Tínhamos de ganhar e ganhámos, passámos a eliminatória. Sexta-feira é o sorteio [dos oitavos de final] e espero que saia uma equipa boa para provarmos que temos ambições nessa competição", disse.O jogador disse ainda estar "preparado" para voltar à titularidade perdida para João Novais, autor de um golo na vitória suada de domingo.Baixa para a receção ao Moreirense, no sábado, da 11.ª jornada, é o central Pablo, e em dúvida está o melhor marcador da equipa, Dyego Sousa, que subiu ao relvado, mas de forma condicionada, ambos os jogadores com problemas musculares.