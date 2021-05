Fransérgio e a final da Taça: «Só fica na história quem conquista»

Fransérgio também já fez a antevisão da final da Taça em declarações à TVI e ao Canal 11.





"Claro que este é mais um jogo importante para o Sp. Braga, mas isso acontece desde o primeiro jogo da época. As expectativas são grandes, de fazer um bom jogo e de trazer a taça para Braga, para os nossos adeptos que merecem, passaram o ano a pagar as quotas e não tiveram oportunidade de vir assistir aos jogos", disse o capitão dos minhotos."Sentimos a falta dos nossos adeptos, ainda mais numa final da Taça que tem tradição. É um dia festivo e os adeptos não vão poder ir ao estádio. Vamos ter paciência, deixar passar esta pandemia e esperar que na próxima época dê tudo certo e os nossos adeptos possam voltar ao estádio", registou ainda Fransérgio, analisando também o Benfica: "É um adevrsário que não tem fragilidades e que acabou melhor a época e neste momento está melhor do que o Braga. Começou o campeonato mal, mas foi crescendo. Vamos tentar ferir eles da melhor maneira possível, estamos preparados para isso.""Só fica na história quem conquista. Podem ver aí no painel que temos a Taça de Portugal, a Taça da Liga e a outra Taça da Liga. Fica marcado só quem ganha, então o Sp. Braga está lá em cima há muitos anos, mas precisa de títulos. Este título é muito importante para o Sp. Braga e para a sua história", vincou o médio brasileiro, sorrindo ainda quando foi convidado a comparar as suas características com as de Pizzi: "Ele marca é muitos mais golos..."