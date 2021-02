Fransérgio e a saída de Paulinho: «É uma grande perda para nós»

No rescaldo do triunfo do Sp. Braga frente ao Moreirense, Fransérgio comentou a saída de Paulinho para o Sporting.





"O Abel Ruíz está fazer a sua função e tem estado muito bem. Tenho de dar os parabéns ao Paulinho, é uma grande perda para nós porque era um dos nossos líderes. No entanto, os jogadores que vão chegar de certeza que nos vão ajudar", referiu o capitão arsenalista.Com o triunfo, os bracarenses ocupam, ainda que à condição, o terceiro lugar da tabela classificativa.