Fransérgio é baixa no Sp. Braga para jogo com o Aves

O médio Fransérgio é baixa de última hora para o treinador do Sporting de Braga, para a deslocação ao reduto do Desportivo das Aves, terça-feira, dos quartos de final da Taça de Portugal.O brasileiro sofreu um estiramento tendinoso na perna esquerda e está fora dos convocados de Abel Ferreira, informou o clube.Em relação à convocatória anterior, para o jogo com Portimonense (1-1), da última ronda da Liga NOS, nota ainda para a saída de Ailton.Matheus, Ricardo Ferreira, Lucas e Xadas continuam a recuperar de lesões.Sporting de Braga e Desportivo das Aves, atual detentor do troféu, defrontam-se às 18 horas de terça-feira, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, em encontro dos quartos de final da Taça de Portugal.Tiago Sá e Marafona.Bruno Viana, Sequeira, Raul Silva, Pablo e Marcelo Goiano.Claudemir, Ryller, Palhinha, Eduardo, João Novais, Trincão, Esgaio e Fábio Martins.Dyego Sousa, Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Paulinho e Murilo.