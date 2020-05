Fransérgio: entre o "ar de carpinteiro" e os traços de modelo

Ao longo da interrupção competitiva devido à pandemia, as rubricas 'Duas de Letra' foram ricas em momentos hilariantes, envolvendo os jogadores ou até antigos jogadores do Sp. Braga. Na conversa de hoje entre Fransérgio e João Novais até se falou de que profissão exerceria o brasileiro se não fosse futebolista.





"João, olha para mim", atirou Fransérgio. "Tu tens ar de carpinteiro", atirou Novais. "É claro que eu seria modelo. Modelo, assim, bonitinho! Modelo e ponto final", reforçou o brasileiro, enquanto dava um jeito ao cabelo. "Modelo? Sabes as pomadas que fazem para os fungos nos pés? Então eras um modelo desses", respondeu Novais.Mas os médios não ficaram por aqui, pois Fransérgio até revelou que recebeu alguém em casa para lhe cortar o cabelo. "Qual cabelo? Esse tufo que tens aí em cima?", atirou Novais, gerando nova gargalhada entre ambos.Os jogadores falaram ainda, num registo bem humorado, de outros companheiros. Fransérgio disse que "Wallace gosta de contar muitas histórias, não parece ter 25 anos mas sim 30 e tal". "O Hortinha só de olhar para ele, daquele tamanho, dá vontade de rir. Só de olhar para ele, e para o Esgaio também, já me rio. Agora o Yan, com aquele cabelo amarelo... Se eu naquele tempo chegasse de cabelo amarelo...", apontou Fransérgio, em referência ao jovem avançado de 17 anos que foi, recentemente, incluído nos trabalhos da equipa principal.