Fransérgio falha deslocação à Turquia devido a lesão

O Sp. Braga partiu esta tarde para Istambul, onde na próxima quinta-feira vai enfrentar o Besiktas, na terceira jornada do Grupo K da Liga Europa. A comitiva liderada pelo presidente António Salvador inclui 20 jogadores, sendo que as principais novidades dizem respeito às ausências de alguns jogadores, sobretudo Fransérgio.O médio brasileiro, um dos capitães de equipa, está a contas com uma contusão na coxa direita e, apesar de estar em processo de reintegração, não estaria em condições de integrar as escolhas do técnico Sá Pinto para este encontro na Turquia.Nota ainda para as ausências de Claudemir, Xadas, Murilo, Lucas e Hassan. O avançado egípcio regressou da Seleção com queixas físicas, nomeadamente uma contusão no tornozelo esquerdo. Raúl Silva e Tormena, note-se, não estão inscritos nesta fase de grupos da Liga Europa.Guarda-redes: Matheus, Eduardo e Tiago SáDefesas: Diogo Viana, Esgaio, Wallace, Pablo Santos, Bruno Viana, Sequeira e CajuMédios: Uche Agbo, André Horta, João Novais e PalhinhaAvançados: Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Galeno, Rui Fonte, Paulinho e TrincãoO encontro com o Besiktas está agendado para esta quinta-feira, às 17h55 (mais duas horas na Turquia), e será arbitrado pelo espanhol Alejandro Hernández.