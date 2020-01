Fransérgio falha Moreirense, David Carmo e André Horta nos eleitos

O treinador do Sporting de Braga, Rúben Amorim, deixou de fora Fransérgio para a deslocação a casa do Moreirense, na quarta-feira, da 18.ª jornada da Liga NOS, e convocou David Carmo para substituir o lesionado Tormena.

Fransérgio tem sido um dos jogadores mais utilizados esta época no Sporting de Braga e figura preponderante nos últimos jogos, mas falha o jogo com o Moreirense, por opção do técnico.

Rúben Amorim não pode contar com Tormena, que, no sábado, saiu no início da segunda parte do jogo com o FC Porto, que valeu a conquista da Allianz Cup aos minhotos, com uma lesão muscular na coxa esquerda, tendo sido chamado novamente o jovem David Carmo.

O técnico chamou todo o plantel disponível para a final de sábado, mas, dos 19 eleitos para a ficha de jogo de sábado, nota para a saída de Diogo Viana e para os regressos de Eduardo, Murilo e André Horta.

Sporting de Braga, sexto classificado, com 27 pontos, e Moreirense, 14.º, com 18, defrontam-se na quarta-feira, a partir das 20h15, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.



A lista dos 19 convocados:

- Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Eduardo.

- Defesas: Esgaio, Bruno Viana, David Carmo, Raul Silva, Sequeira e Wallace.

- Médios: André Horta, Palhinha, João Novais.

- Avançados: Murilo, Galeno, Ricardo Horta, Paulinho, Trincão, Rui Fonte e Wilson Eduardo.