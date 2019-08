Fransérgio: «Importante começar bem»

Fransérgio foi eleito o homem do jogo e fez questão de "dividir o prémio pelo grupo todo, incluindo os jogadores que ficaram de fora, que também ajudam no dia a dia e os adeptos, que estão sempre com a equipa e também estão de parabéns". O médio reforçou o que era essencial garantir. "Era importante começar bem e foi isso que conseguimos", destacou, concluindo com mais uma curta declaração: "É muito complicado jogar quinta-feira e domingo, mas hoje demos uma grande resposta, começando muito bem a época em nossa casa também, depois da vitória na Dinamarca."

Registe-se que as claques do Sp. Braga expressaram o descontentamento com a Liga pelos horários dos jogos "Setúbal-Tondela, segunda-feira. Perde o adepto e vence o poder instalado. Primeira jornada: acordo quebrado", foi a tarja exibida.