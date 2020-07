Fransérgio: «Mudámos a atitude ao intervalo»

Fransérgio, capitão do Sp. Braga, deu ênfase à forma como os bracarenses entraram em campo na 2ª parte no triunfo frente ao FC Porto (2-1).





"Não posso revelar o que se disse no balneário ao intervalo, mas mudámos a atitude porque sabíamos que precisávamos de ganhar para atingirmos os nossos objetivos", começou por explicar. Assumindo que a equipa foi sendo informada do que se passava no jogo do Sporting e que o 3º lugar é um prémio para todos os elementos do clube, o médio deixou elogios ao plantel: "Este é um grupo guerreiro. Falhámos e perdemos alguns jogos, mas agarrámos esta oportunidade com as duas mãos."