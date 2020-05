Fransérgio: o "erro" que deu golo e o desejo de acabar a carreira no... Marítimo

Fransérgio cumpre a terceira temporada no Sp. Braga e já tem na conta pessoal alguns golos marcantes, que nunca irá esquecer.





"Há dois golos que gosto muito de rever. Na Liga Europa frente ao Hoffenheim, de fora da área, em Braga, e também o golo ao Rangers esta temporada. Um remate que errei, não foi João? Todos dizem que eu falhei o remate, mas deu certo", afirmou, durante a conversa com João Novais, na rubrica 'Duas de Letra', no Facebook do Sp. Braga.Aos 29 anos, Fransérgio já adquiriu o estatuto de um dos líderes do balneário arsenalista. "Estou muito feliz por ter sido escolhido pelo grupo para ser um dos capitães. A responsabilidade aumenta. Já era no Marítimo. É dar o exemplo, ser amigo, companheiro, com responsabilidade dentro e fora do campo e fazer o que temos feito agora com os miúdos que chegam. Abraçá-los e deixar, o mais possível, que eles se sintam à vontade, em casa", referiu."Eu não me considerava um líder no Brasil, nunca tinha sido capitão, até que deparei-me com isso em Portugal. Hoje já me sinto um líder, já não consigo mais ficar quieto, numa conversa dou sempre a minha opinião", apontou.Fransérgio passou alguns anos no Marítimo antes de chegar ao Sp. Braga e reconheceu que gostava de terminar a carreira no emblema madeirense. "Não vão ficar chateados, mas eu gostaria de terminar a carreira aqui em Portugal no Marítimo. Foi o clube que apostou primeiro em mim. Quero ficar o máximo de tempo possível aqui no Sp. Braga e ir com 38 ou 39 anos para o Marítimo fazer uma época ou um jogo e fechar a carreira. Mas quero ficar um bom tempo em Braga. Tenho mais quatro anos de contrato", disse Fransérgio.