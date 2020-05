Fransérgio olha para cima: «Veremos se ficamos em 3.º lugar, 2.º ou algo mais»

Fransérgio, médio do Sp. Braga, olha com grande ambição para as derradeiras dez jornadas do campeonato. Os guerreiros estão na 3.ª posição, com 46 pontos, mais quatro que o Sporting, mas o brasileiro olha para cima, sendo que o Benfica tem 13 pontos de avanço e o FC Porto 14.





"Para o que resta da Liga é manter o objetivo do 3.º lugar e tentar conseguir o maior número de pontos possível e ver se ficamos no 3.º lugar, ou 2.º ou algo mais... Vamos manter o nosso foco para os 10 jogos que faltam", disse Fransérgio, de 29 anos, durante a rubrica 'Duas de Letra', no Facebook do clube, onde também esteve João Novais."Vamos entrar em todos os jogos para os ganhar. Sempre foi esse o objetivo desde o início da época. Num campeonato longo nem sempre é possível, mas vamos preparar isso e faremos tudo para conseguir 10 vitórias nos últimos jogos", referiu Novais.Os médios acreditam que a equipa vai, por isso, conseguir manter o nível competitivo e de resultados que vinha a exibir no campeonato antes da interrupção devido à pandemia da Covid-19."Acho que sim. O Sp. Braga vai manter o nível, pela estrutura e dinâmica que o Custódio tem dado nos treinos, pela dedicação da malta toda e esforço. Viemos para um hotel, para estarmos 60 ou 65 dias trancados, não viemos para não manter o nível. Queremos passar do nível em que estávamos. Estamos todos focados e com determinação lá em cima", reforçou Fransérgio, um dos capitães de equipa, dando a entender esse plano arsenalista de permanecer no hotel até à conclusão do campeonato.