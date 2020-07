Fransérgio orgulhoso pelos 100 jogos no Sp. Braga: «A melhor versão de mim próprio»

O médio Fransérgio fez o jogo 100 com a camisola do Sp. Braga na partida de ontem, diante do Belenenses SAD. O capitão mostrou-se orgulhoso pelo registo, esperando mesmo dobrar a marca e, ao mesmo tempo, somando mais conquistas.





"Cheguei em 2017 e lembro-me perfeitamente de ter dito que procurava este passo há muito tempo e que tinha chegado a hora certa, no momento certo e no clube certo. Hoje confirmo tudo o que disse. Ser jogador do Braga é ser mais do que jogador. É ser representante de uma cidade que não tem medo de nada nem de ninguém, que tem orgulho do que é e que luta cara a cara com todos. Ser do Braga é ser a melhor versão de mim próprio e hoje não podia estar mais orgulhoso. Que venham mais 100 e com esses 100 mais conquistas. É o vermelho e branco", escreveu Fransérgio na sua página do Instagram.Ao longo deste trajeto nos arsenalistas, Fransérgio apontou um total de 12 golos, metade dos quais no decurso da presente temporada.