Fransérgio: «Podíamos ter marcado mais»

O empate consentido pelo Sp. Braga atrasou ainda mais a equipa na perseguição a Benfica e FC Porto, deixando Fransérgio frustrado com o resultado. “Começámos bem e podíamos ter marcado mais dois ou três golos até ao intervalo, mas infelizmente não conseguimos”, lamentou o capitão bracarense. A incapacidade para segurar a vantagem foi também abordada pelo jogador. “Não segurámos o 1-0 como deveríamos ter feito e acabámos por sofrer o empate. Agora há que começar já a pensar no próximo jogo”, acrescentou Fransérgio, recusando lamentar-se com o resultado final.