Fransérgio: «Quase deixei o futebol após o jogo com o Rio Ave»

A derrota do Sp. Braga frente ao Rio Ave, por 4-3, na 29.ª jornada, deixou mossa no plantel do Sp. Braga. Foi o resultado que culminou na saída de Custódio do comando técnico, mas podia haver mais. Fransérgio assumiu o peso que teve aquele resultado, numa conversa com Marcelo Lipatin, o seu agente, no Instagram.





"O jogo com o Rio Ave. Estivemos a vencer por 2-0 e perdemos 4-3. Custou-me. A minha mulher sabe isto: eu quase deixei o futebol nessa noite", assumiu, quando confrontado com uma questão sobre o jogo que não podia ter perdido de forma nenhuma.Esta declaração surgiu durante uma viagem pela sua carreira, desde o Brasil até ao presente, que passa pelo Sp. Braga. E também falou do futuro, nomeadamente da Seleção. Já tem passaporte português e sonha com a internacionalização. "Sonho, claro, quem não sonha? Hoje até mais do que a brasileira", admitiu.Mas Fransérgio também abordou o seu lado pessoal e o quão difícil é lidar com o facto de ainda não conhecer pessoalmente o seu filho Pedro, que nasceu no Brasil em maio passado, durante o tempo da pandemia."Força de vontade. Um menino do Mato Grosso - todos acham que é só mato, jacarés, cobras... - fazer esta marca de 100 jogos por um clube com o Sp. Braga... E cheguei a estar oito meses parado por uma lesão no ligamento cruzado do joelho. É uma grande marca. Sou um verdadeiro guerreiro. Saí lá do Mato Grosso, saí de casa com 13 anos e não voltei a morar com os meus pais. Eu vou sempre ao Brasil porque preciso de respirar isso e não esquecer a origem.""Sou muito emotivo. Vivo muito o presidente, sou um homem de família. Entrego-me muito às amizades, ao que eu faço. Já chorei por ter perdido um jogo, não ter conquistado alguma coisa... Além do jogador, sou ser humano, sou pai, esposo, amigo... A minha emoção, de vez em quando, fala mais alto do que a minha razão. Entrego-me de alma e coração a tudo o que faço.""Na transição de júnior para profissional, no Atlético Paranaense, eu fazia um jogo e era vaiado. Era o menino feio da equipa, os adeptos pegavam muito comigo, tudo caía nas minhas costas. Chegou a um ponto que, quando tive a oportunidade de renovar com o Atl. Paranaense, optei por ir para o Internacional Porto Alegre. Disse ao presidente que a partir do momento em que aquilo [as críticas] chegam à minha família, eu já não me sinto feliz. O presidente colocou um papel branco na mesa, mas muitas vezes o dinheiro não é tudo. Fui para Porto Alegre. Se colocasse os valores à frente de tudo, tinha escolhido o contrato, mas escolhi a família. Se a família estiver bem, eu vou estar bem. Depois, no Ceará, não consegui jogar e quase vi a carreira ir por água abaixo. Mas consegui reerguer-me com ajuda da esposa, família e amigos.""O jogador brasileiro acha que chega a qualquer lugar e vai jogar. Mas não. Nós temos de ter a transição. Eu treinava durante a semana com a equipa A, mas depois no fim-de-semana o míster Pedro Martins dizia-me para descer e jogar na B. Tudo bem. Eu tinha de ganhar ritmo, pois cheguei em janeiro, a meio da época em Portugal, equivale a vir de férias no Brasil, tinha de passar por esse processo. Eu digo isso a brasileiros que chegam cá, não são melhor que ninguém e têm de esperar a oportunidade. Na equipa B era a oportunidade de mostrar o meu trabalho. A equipa B jogava no campo de Santo António, toda a gente via o meu trabalho, que ninguém conhecia. Tinha de mostrar isso. Se eu for para um jogo de 'biquinho', o prejudicado serei eu. Se hoje o Sp. Braga disser para eu ir jogar à B, vou jogar, não vou ficar de 'biquinho'.""Com calma e tranquilidade. O René Santos, do Marítimo, deu uma entrevista e disse que quando deixou de mexer no Instagram e redes sociais deu uma grande evolução. Nós temos aí uma semana super importante. Não digo deixar de fazer as coisas, é deixar de se preocupar muito com as coisas por fora. Não atendo telefones antes do jogo, por exemplo, ou quando vou para estágio. Isto é para você não se preocupar com o que se passa lá fora e concentrar-se muito mais no que tem de fazer. A nossa ansiedade de ouvir alguém, familiar, amigo, empresário, muitas vezes atrapalha. Há que ter cabeça, concentrar o máximo possível no que vais fazer. Com mente tranquila e confortável vais render muito mais do que esperas.""O que mais desejo hoje é ajudar os mais novos. Vou fazer 30 anos e acabas por ser o espelho para os mais novos. Podia dizer jogar na melhor equipa do Mundo, ou ganhar rios de dinheiro... Não! Hoje gostaria de ajudar os mais novos na transição, algo que eu não tive na minha altura. Os treinadores dizem-me que sou um espelho para os meninos e que tenho de dar um exemplo. A minha ambição é estar a ajudar os mais novos.""Quando a Júlia nasceu eu estive presente, vi o nascimento dela, há cinco anos. O do Pedro não tive como ir. Tudo na vida tem um preço, não estou cá por acaso e não cheguei à marca dos 100 jogos por acaso. Se tivesse ido para o Brasil e acompanhado o nascimento, tinha de fazer quarentena aí [no Brasil] e aqui. Perdia jogos e não dava o contributo em campo. Muitas vezes cheguei a pensar desistir, mas o coração e a família falaram mais alto e tenho uma legião de fãs que me apoiam. No momento pensamos em parar e largar tudo, depois de um jogo ou confusão qualquer, mas depois, com a cabeça fria, vês que atrás de ti há muita gente a torcer e a querer a tua felicidade. A minha tia? Ela dava-me dinheiro, numa altura em que a minha mãe não tinha condições, chegou a deixar de dar comida à filha dela para me dar a mim. É como uma mãe para mim. São pessoas a quem devo gratidão, por isso não posso pensar em largar tudo e não fazer um sacrifício pelos meus. Eu não senti o cheiro do meu filho ainda, mas dia 28, se Deus quiser, eles embarcam e vou ver o Pedro e estaremos felizes aqui."