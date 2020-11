Fransérgio reage ao teste positivo à Covid-19: «É mais uma batalha para vencer»

Fransérgio testou positivo à Covid-19 na ronda de rastreios realizada na última segunda-feira à equipa principal do Sp. Braga, a propósito da jornada europeia diante do Leicester. O médio recorreu à sua conta do Instagram para garantir que se sente "bem", deixando ainda um importante apelo à "consciência coletiva" para que o vírus possa ser derrubado.





"Boa tarde a todos. É verdade. Testei positivo à Covid-19. Estou isolado em casa. Sinto-me bem, estou assintomático e a cumprir as diretrizes da DGS. É mais uma batalha para ser vencida e mais um sinal de que, por mais e maiores cuidados que tenhamos, estamos todos expostos a este vírus. Mantenham-se atentos. Cumpram as regras. Usem máscara e lavem constantemente as mãos. Não se distraiam. Só com consciência coletiva vamos conseguir sair disto. Um abraço", escreveu Fransérgio.