Fransérgio recuperou da Covid-19 e já treinou em Braga

Boas notícias para Carlos Carvalhal. O médio Fransérgio já está recuperado da Covid-19, após ter dado negativo no teste de rastreio realizado ontem. O jogador até já trabalhou em Braga com os restantes jogadores não convocados para o duelo da Taça, com o Trofense.





A partir de segunda-feira irá treinar-se com os outros jogadores, os que foram hoje utilizados na Trofa, na vitória por 2-1. Recorde-se que Fransérgio deu positivo antes do jogo com o Leicester, falhou os duelos em Inglaterra e frente ao Benfica. Nas últimas semanas teve dois testes inconclusivos e por isso manteve-se em isolamento. Agora, perante resultado negativo, pode voltar à rotina habitual.