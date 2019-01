Fransérgio regressa no Sp. Braga

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, chamou esta segunda-feira Palhinha e Fransérgio para a receção ao Santa Clara, na terça-feira, da 19.ª jornada da Liga NOS, para o qual não conta com Sequeira, lesionado.O lateral esquerdo saiu lesionado do jogo com o Sporting, na quarta-feira, da Allianz Cup, e é baixa para o jogo, o que face à ausência de Ailton, também por lesão, vai obrigar o técnico a uma adaptação nessa posição.Para o jogo com os açorianos o técnico voltou a chamar Palhinha e Fransérgio. O primeiro ficou de fora da meia-final da 'final four' da Taça da Liga por ser um jogador emprestado pelos 'leões', enquanto o médio brasileiro recuperou de lesão.Xadas saiu da convocatória e Matheus, Ricardo Ferreira e Lucas continuam a recuperar de lesões.Sporting de Braga, terceiro classificado, com 40 pontos, e Santa Clara, nono, com 21, defrontam-se terça-feira, às 21:15, no Estádio Municipal de Braga.Tiago Sá e Marafona.Bruno Viana, Raul Silva, Pablo, Marcelo Goiano.Claudemir, Ryller, Palhinha, Fransérgio, Eduardo, João Novais, Trincão, Esgaio.- Avançados: Dyego Sousa, Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Paulinho e Murilo.