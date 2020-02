Fransérgio renova com o Sp. Braga até 2024 e fica com cláusula de 20 milhões de euros

Fransérgio renovou o contrato com o Sp. Braga por mais duas épocas. O médio brasileiro fica assim ligado aos arsenalistas até junho de 2024, vendo compensada a sua influência na equipa nos últimos anos e também aumentada a cláusula de rescisão que agora passa-a ser de 20 milhões de euros.





Fransérgio vai na terceira época no Sp. Braga, depois de ter sido contratado ao Marítimo em 2017. O médio é um dos capitães da equipa de Rúben Amorim, onde assumiu grande preponderância no novo sistema tático implementado pelo treinador. Ausente do último jogo, frente ao Gil Vicente, devido a castigo, Fransérgio é uma das armas de Amorim para o importante jogo de sábado, no Estádio da Luz.Recorde-se que António Salvador recusou uma choruda proposta de Arábia Saudita no último verão e que terá chegado aos quatro milhões de euros, sendo que o nome de Fransérgio chegou ainda a ser apontado ao Flamengo de Jorge Jesus, surgindo como hipótese para ingressar no atual campeão brasileiro a partir de janeiro. Esse interesse, todavia nunca chegou a ser oficial e Salvador decidiu agora segurar ainda mais o brasileiro de 27 anos que, cumprindo o contrato até ao fim, cumprirá sete épocas em Braga.