Fransérgio: «Se o Sp. Braga quer mais neste campeonato, isto não pode acontecer»

Fransérgio, médio do Sp. Braga, lamentou a falta de eficácia da equipa na derrota frente ao FC Porto por 3-1.





"Faltou um pouco mais de eficácia ofensiva. Depois do nosso golo ainda tivemos outro e tivemos mais tarde uma grande oportunidade de empatar novamente o jogo, naquele lance do Ricardo Horta. Não tivemos essa tranquilidade na hora de finalizar e depois o FC Porto fez o terceiro novamente de penálti e já nada podíamos fazer. Ainda assim, a equipa está de parabéns, apesar de tudo, mas há esse alerta, pois em dois minutos no final da primeira parte sofremos aqueles dois golos e quase acabamos por perder o jogo aí. Se o Sp. Braga quer mais neste campeonato, isto não pode acontecer", reconheceu, à Sport TV.O médio brasileiro agradeceu também aos adeptos minhotos."Deixo uma palavra para os nossos adeptos, que fizeram uma festa muito bonita na nossa saída do hotel. Quero agradecer o seu apoio e pedir desculpa para eles por esta derrota, mas vamos continuar a jogar para eles", garantiu.Fransérgio pede uma reação da equipa já no próximo jogo."Agora temos de levantar a cabeça, pois na próxima sexta-feira temos mais. A nossa dinâmica ficou bem evidente neste jogo. Falta só mais nervo na hora dos duelos e mais frieza na hora das decisões de colocar a bola na baliza adversária", concluiu.