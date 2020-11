Fransérgio testa positivo à Covid-19 e falha jogo da Liga Europa

Fransérgio testou positivo à Covid-19 e é baixa confirmada para o jogo do Sp. Braga com o Leicester. O resultado positivo foi verificado após os testes realizados na última segunda-feira.





O médio está assintomático e encontra-se em isolamento desde que foi conhecido o resultado do rastreio. Todos os restantes jogadores, técnicos e staff do Sp. Braga testaram negativo, sendo importante recordar que Fransérgio não esteve junto do grupo no passado fim-de-semana, por ter falhado a jornada da Liga NOS devido a castigo.Mesmo assim, Fransérgio foi testado na última sexta-feira, na antecâmara do jogo do campeonato, ainda que não pudesse ser utilizado nessa partida, e aí deu negativo. Uma política dos arsenalistas, que testam sempre toda a equipa e staff de apoio.Este é o primeiro caso positivo de Covid-19 no plantel do Sp. Braga.