Fransérgio: «Um bom jogo com três grandes equipas»

Fransérgio, médio do Sp. Braga, mostrou-se satisfeito com a prestação da formação bracarense na Luz. É certo que o resultado não foi o melhor, mas o trabalho visando o arranque da temporada foi feito com distinção.

"Foi um bom jogo, com três grandes equipas - Sp. Braga, Benfica e os árbitros. O resultado é o que menos importa. Conseguimos uma boa dinâmica em casa do adversário e isso foi importante. Houve muitas coisas positivas, mas conseguimos ter bola e pressionar o adversário. Agora é esperar o momento certo para colocar tudo em prática quando começar a competição", registou aos microfones da BTV.