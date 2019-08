Frescura a pensar em Alvalade

A era de Sá Pinto em Braga arrancou com três vitórias consecutivas amealhadas num período de apenas sete dias. Desempenho capaz de dar ênfase ao projeto europeu dos minhotos e que o treinador pretende prolongar no seu regresso a Alvalade sem ter de pagar nenhuma fatura do esforço entretanto acumulado. Ideia que o responsável bracarense defendeu não só com a rotação dos recursos à sua disposição, mas também com a capacidade de resposta de quem é chamado à equipa, como foi a surpreendente aposta na estreia de Caju, em detrimento de Sequeira.

"Sinto a equipa muito bem, quer do ponto de vista anímico, quer físico, pelo que espero que este acumular de jogos não tenha repercussões no nosso rendimento", comentou o responsável arsenalista, convicto na resposta de todas as alternativas: "Estou muito satisfeito com o trabalho que temos vindo a desenvolver, bem como com a resposta de todos, mesmo com a atitude motivadora dos que estão fora ou têm somado poucos minutos."

Já a titularidade de Caju ou o nível de André Horta não mereceram especial destaque na análise de Sá Pinto, que aproveitou o momento para elogiar todo o plantel. "O Caju mereceu a oportunidade, mas também confio no Sequeira e o André correspondeu de forma excecional, como aconteceu com todos os que têm jogado."