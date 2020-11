Gaitán: «Depois do jogo na Ucrânia não éramos os melhores e agora não somos os piores»

Gaitán reagiu esta quinta-feira à pesada derrota (0-4) do Sporting de Braga na deslocação ao terreno do Leicester, em jogo da fase de grupos da Liga Europa, afirmando que a equipa não era a melhor do Mundo após o triunfo por 2-1 na Ucrânia sobre o FK Zorya Luhansk e que agora não será, certamente, a pior.





"[Leicester] é um adversário muito forte. Começámos bem, de forma equilibrada, mas depois levamos com o 2-0 no início da 2.ª parte e mexeu com a nossa estratégia para o jogo. Cometemos alguns erros, mas agora temos de voltar ao trabalho, darmos a volta ao resultado e não voltar a cometer os mesmos erros", começou por dizer o criativo argentino, antes de perspetivar o encontro frente ao Benfica, para a Liga NOS, no próximo domingo."O jogo frente ao Benfica será certamente bem disputado, temos uma equipa muito competitiva. Para mim, vai ser um jogo na disputa pelos três pontos, como são todos os outros. Sempre defendi as minhas equipas durante a minha carreira, agora defendo a camisola do Braga e vou continuar assim", concluiu.