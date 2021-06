Gaitán despede-se do Sp. Braga: «Muita sorte e continuem a somar conquistas»

Gaitán despediu-se do Sp. Braga através de uma publicação no Instagram, vários dias depois de ter surgido a certeza de que não continuaria nos guerreiros do Minho na nova temporada.





"Muito obrigado Sp. Braga por ter convivido esta época, onde conquistámos a Taça de Portugal, por me receber e tratar tão bem. Tive o prazer de conhecer grandes profissionais e melhores pessoas. Muita sorte no futuro e continuem a somar conquistas. Muito obrigado Portugal por me tratarem tão bem independentemente da camisola que leve", escreveu o argentino.O jogador, de 33 anos, deixa o Sp. Braga após ter disputado 23 jogos e marcado três golos, num ano em que também teve de lidar com alguns problemas físicos que o impediram de dar um contributo ainda maior aos arsenalistas. Ainda assim, os seus companheiros não esquecem o seu papel no grupo."Obrigado Nico por tudo", escreveu Ricardo Horta. "Eu adoro-te Gaitán. Foi um prazer conhecer um mágico, um excelente profissional e um líder", respondeu Castro.