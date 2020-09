«Gaitán disse logo que em Portugal só no Benfica ou no Sp. Braga»

António Salvador afirmou que foi fácil chegar a acordo com Nico Gaitán, destacando que o argentino disse logo que em Portugal só jogaria no Benfica ou no Sp. Braga





"A contratação do Nico foi um processo muito rápido. Já sabia que ele tinha propostas, como da Rússia e Arábia, com valores que eram incomportáveis para o Sp. Braga, mas aqui a pandemia até ajudou a ele que viesse, porque ele quer viver em Portugal. Isso ajudou a chegar a acordo. Ele disse logo que aqui jogaria só no Benfica ou no Sp. Braga, que era o único clube depois do Benfica que lhe poderia dar as condições para jogar aqui, já que no FC Porto ou Sporting nunca iria jogar. Um jogador tão talentoso que ainda vai dar muito ao futebol português e que tem uma humildade tremenda", disse o presidente minhoto numa entrevista à 'Next', a plataforma de divulgação de conteúdos do clube.