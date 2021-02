Gaitán é a grande novidade no Sp. Braga para defrontar a Roma: confira os onzes

Já é conhecido o onze do Sp. Braga para o duelo com a Roma e a grande novidade é a inclusão de Nico Gaitán no elenco titular. O argentino não entrava nas primeiras escolhas de Carvalhal desde 2 de novembro, frente ao Famalicão.





Onze da Roma: Pau López, Mancini, Cristante, Ibañez, Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola, Pedro Rodríguez, Mkhitaryan e Dzeko.

Matheus, Tormena, Raúl Silva, Sequeira, Esgaio, Fransérgio, Al Musrati, Galeno, Gaitán, Ricardo Horta e Sporar.