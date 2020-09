Gaitán falha visita do Sp. Braga ao Dragão e Paulinho está em dúvida

Nico Gaitán vai ficar de fora do jogo frente ao FC Porto, este sábado (21 horas), em virtude de uma lesão muscular nos isquiotibiais direitos, que vai obrigar o argentino a parar entre quatro a cinco semanas. O argentino lesionou-se na partida frente ao Farense, no sábado, e vai ficar de fora das opções de Carlos Carvalhal no arranque do campeonato, podendo perder várias jornadas.





Já Paulinho, jogador que também abandonou o encontro com os algarvios por lesão, sofreu uma mialgia de esforço no adutor esquerdo e será avaliado dia a dia. Para já, não há tempo previsto de paragem para o avançado, pelo que este está em dúvida para o Dragão.