Nico Gaitán está a caminho do Sp. Braga, avançou a TVI24. O extremo argentino, que atuou no Benfica entre 2010 e 2016, estava sem clube desde que saiu do Lille, no final da última temporada.





O acordo entre o Sp. Braga e Gaitán está muito perto de ficar concretizado, sendo que o cenário em cima da mesa é um contrato de dois anos.