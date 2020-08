Gaitán: «Obrigado Sp. Braga por confiarem em mim para pilotar o avião»

Nicolas Gaitán recorreu esta terça-feira às redes sociais para agradecer ao Sporting de Braga pelo original vídeo de apresentação, aproveitando ainda para deixar uma mensagem aos adeptos minhotos.





"Olá, Gverreiros! Já estou junto com vocês. Não podia estar mais feliz por estar aqui! Obrigado Sporting de Braga por semelhante receção e por confiarem em mim para pilotar o avião. Um muito obrigado à equipa de comunicação pelo grande trabalho", escreveu o argentino na sua página oficial do Instagram, ao que o clube respondeu: "Craque dentro e fora do relvado. Bem-vindo à família dos Gverreiros do Minho."