Gaius Makouta será reforço do Sp. Braga, segundo apurou, este domingo. O médio-defensivo francês, de 21 anos, está em final de contrato com o Sp. Covilhã e estava na órbita do Aves, que chegou a encetar contactos pelo jogador, mas irá rumar aos arsenalistas.Os bracarenses chegaram-se à frente e venceram a corrida à formação avense, conseguindo um centrocampista que é totalista nos serranos, esta temporada, somando 22 jogos realizados. À partida, Makouta será integrado na equipa B do Sp. Braga.Face a este cenário, a SAD do Aves, que está ativa no mercado no mercado em busca de soluções, deverá virar as atenções para outros dossiês em aberto.