Gala 'Legião de Ouro' do Sp. Braga decorre a esta hora: os premiados e as reações

Decorre a esta hora a 6ª gala 'Legião de Ouro', transmitida nas redes sociais do Sp. Braga. Em ano de centenário, a gala deste ano distingue também todos aqueles que se destacaram ao longo do último século ao serviço dos minhotos.





"Este é um ano atípico. A gala de 2021 não pode decorrer nos moldes de outros anos. Apesar das dificuldades reconhecidas, o Sp. Braga não podia deixar de reconhecer a dedicação de todos os que representam e representaram este clube. Aqueles que ao longo dos últimos 100 anos alcançaram um lugar de destaque na história do clube. Alcançaram troféus que muito dignificam a honra do Sporting de Braga. Parabéns a todos eles", disseno início da cerimónia.Ainda a precisar do auxílio das muletas para se deslocar,foi eleito o Atleta Revelação do ano. O jovem defesa-central não escondeu a sua satisfação pelo prémio conquistado. "Queria agradecer a todos os presentes, ao Sp. Braga por me dar a oportunidade de competir ao mais alto nível e às pessoas da Cidade Desportiva que me preparam muito bem para chegar aqui e enfrentar as dificuldades. Agradeço também à equipa e aos meus colegas porque me integraram e receberam bem e apoiaram-me sempre nos bons e maus momentos. Estou muito feliz por poder crescer com eles", referiu.foi o técnico vencedor do Campeonato Nacional de Juniores em 1976/77 e do Campeonato Nacional de Juvenis em 1980/81 e não escondeu a sua satisfação pela distinção. "Queria agradecer ao presidente e aos sócios que tem contribuído para a grandeza deste clube. Passei metade da minha vida ao serviço deste clube e quero que o presidente consiga atingir os objetivos a que se propôs", disse.foi o treinador responsável pela melhor classificação de sempre dos minhotos na 1ª Liga (2ª Liga) e recebeu um prémio 'Gverreiro Reconhecimento Centenário'. "Agradeço esta distinção do Sp. Braga. Já lá vão quase dez anos desde que passei por esta casa e que é sempre um prazer voltar. É sempre um prazer receber um prémio destes, mas espero que, brevemente, este prémio possa ser entregue por motivos ainda melhores do que os meus. Ser vice-campeão neste clube foi um orgulho, mas gostaria que isto pudesse ultrapassado. Desejo que um dia o Sp. Braga possa estar aqui a galardoar um treinador que seja campeão nacional. Parabéns ao Sp. Braga pelos 100 anos e agradeço aos adeptos por votarem em mim, foram momentos que marcam o crescimento do clube. O meu desejo é que o Sp. Braga seja campeão nacional e, que sabe, que possa vencer uma Liga Europa ou Liga dos Campeões", referiu o técnico."É com muito orgulho que recebo este prémio e que posso dizer que faço parte de um clube com uma história de 100 anos. Agradeço ao Sp. Braga, ao presidente e partilho o prémio com a minha equipa técnica e com os jogadores que contribuíram para a conquista do campeonato em 2014", vincou, treinador vencedor do Campeonato Nacional de Juniores em 2013/14.é o treinador da equipa feminina de futebol dos minhotos e recebeu também o prémio 'Gverreiro Reconhecimento Centenário': "Agradeço ao Sp. Braga e ao presidente por este reconhecimento e partilho-o com todo o grupo de trabalho. É um orgulho termos ganho o campeonato, a Taça de Portugal e a Supertaça e termos contribuído para o crescimento do clube. Ter representado Braga na Europa do futebol foi um momento fantástico".O técnico da equipa de futebol de praia,, também foi distinguido. "Estou muito honrado e grato. Agradeço ao presidente, aos sócios e ao Sp. Braga pela distinção e pelo apoio. Partilho o prémio com os jogadores e com quem nos tem ajudado a atingir o topo. São nove anos a representar este clube e desde cedo percebi a grandeza do clube e defini que queria deixar a minha marca. Quero continuar a ganhar troféus e espero que, daqui a 100 anos, a história do nosso clube seja ainda mais rica e eu possa ser recordado por aquilo que ainda espero vir a ganhar", referiu.Atleta Amador do Ano – Abílio Gonçalves (Boccia)Jovem Atleta do Ano – João Peixoto (Atletismo)Atleta Revelação – David Carmo (Futebol)Gverreiro Cidade Desportiva – Rodrigo GomesParceiro do Ano – AMCO Intermediários de Crédito, LdaPrémio Fidelização Corporate – ABBPrémio Carreira – Dr. Vítor MoreiraAtleta do Ano – Júlio Ferreira (Taekwondo)Futebolista do Ano – PaulinhoTreinador do Ano – Luís Cameira (Natação)Gverreiro Ouro e Mérito – Hospital de Braga (Profissionais de Saúde)Gverreiro de Honra – Sócios do SC BragaGverreiro Reconhecimento Centenário – distinguidos todos os treinadores que, ao longo dos últimos 100 anos, conquistaram títulos nacionais e internacionais no futebol (masculino e feminino da 1ª divisão), como também os técnicos com mais títulos nacionais e internacionais conquistados em cada uma das modalidades do Clube.Manuel Palmeira – vencedor Taça de Portugal em 1965/66Hilário Conceição – vencedor Taça Federação Portuguesa de Futebol em 1976/77Carlos Baptista – vencedor do Campeonato Nacional de Juniores em 1976/77 e do Campeonato Nacional de Juvenis em 1980/81Jorge Jesus – vencedor Taça Intertoto em 2008/09Domingos Paciência – finalista da Taça UEFA em 2010/11*José Peseiro – vencedor Taça da Liga em 2012/13Pedro Duarte – vencedor Campeonato Nacional de Juniores em 2013/14Paulo Fonseca – vencedor Taça de Portugal em 2015/16Miguel Santos – vencedor do Campeonato Nacional Feminino, da Supertaça Feminina em 2018/19 e da Taça de Portugal Feminino (2019/20)Rúben Amorim – vencedor Taça da Liga em 2019/20Sameiro Araújo – treinadora com mais títulos no Atletismo (37)Luís Marta – treinador com mais títulos no Boccia (10)João Roque – treinador com mais títulos no Bilhar (9)Joaquim Peixoto – treinador com mais títulos no Taekwondo (9)Bruno Torres – treinador com mais títulos no Futebol de Praia (7)José Borges – treinador com mais títulos na Natação (4)