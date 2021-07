Galeno assume o sonho de jogar por Portugal... ou pelo Brasil

Galeno aguarda que seja concluído o processo de obtenção da nacionalidade portuguesa, ele que encontra-se a residir em Portugal há cinco anos. Tal como o nosso jornal noticiou, esse cenário permitirá abrir-lhe todas as portas dos países onde habitualmente há limitações a extra-comunitários, tendo em vista eventuais transferências futuras, mas também a possibilidade de se tornar elegível para a Seleção portuguesa.





"Fico muito feliz em conquistar essa cidadania portuguesa. Foi um país que me acolheu muito bem e onde tive a felicidade de conseguir desenvolver a minha carreira. É claro que se eu fosse chamado para a seleção portuguesa iria com o maior prazer. Ainda são os campeões europeus, é uma geração fantástica. Seria um sonho. Claro que sonho com a seleção brasileira também", referiu Galeno, extremo do Sp. Braga, em declarações reproduzidas por alguma imprensa brasileira, como o Globoesporte ou o Lance.O brasileiro, de 23 anos, abordou ainda a sua prestação ao longo da época 2020/21. "Foi uma excelente temporada, consegui jogar bastante e desempenhar bem meu papel. Os golos e assistências são consequência disso, mas o mais importante são os resultados coletivos", apontou.